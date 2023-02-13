В Евпатории подожгли могилу участника боевых действий. Возбуждено уголовное дело

В Евпатории загорелась могила участника боевых действий. Возбуждено уголовное дело — следствие полагает, что это был намеренный поджог.
«Признаки возгорания» на могиле обнаружили в воскресенье, сообщает 13 февраля пресс-служба администрации города. Отмечается, что местные власти «оказывают всю необходимую помощь» правоохранительным органам и родственникам погибшего.
Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Крыма. Подозреваемых ищут.