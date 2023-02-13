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    В Евпатории подожгли могилу участника боевых действий. Возбуждено уголовное дело

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    5 комментариев

    В Евпатории загорелась могила участника боевых действий. Возбуждено уголовное дело — следствие полагает, что это был намеренный поджог.

    «Признаки возгорания» на могиле обнаружили в воскресенье, сообщает 13 февраля пресс-служба администрации города. Отмечается, что местные власти «оказывают всю необходимую помощь» правоохранительным органам и родственникам погибшего.

    Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Крыма. Подозреваемых ищут.

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    ЕвпаторияКрымУголовное делоПоджог могилы
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    Комментарии 5

    Потёртый русский13 Фев 2023 в 15:53
    Крест видать совсем деревянный был, кроме него на могиле гореть вроде как нечего. Ну ещё может быть горячие газы из преисподней (ада) просочились
    +0−0
    27998339013 Фев 2023 в 15:39
    И тут мне вспомнились снесенные памятные плиты над захоронением у кирхи.
    +2−0
    Гость13 Фев 2023 в 15:20
    Это мог сделать только разочарованный в отношениях гей.
    +3−3
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