В «Яндексе» рассказали о причинах масштабного сбоя в работе сервисов

Компания «Яндекс» 13 февраля рассказала о причине сбоя в работе ряда своих сервисов, который произошел неделю тому назад. По информации пресс-службы, всему виной каскадный сбой в работе сетевого оборудования. Подробный анализ проблемы опубликован на «Хабре».

Сбой, в свою очередь, спровоцировала поломка граничного маршрутизатора. Инженеры «Яндекса» позднее воспроизвели в лабораторных условиях сбой и нашли баг в операционной системе оборудования. О проблеме уже сообщено производителю.

Сбой, из-за которого стали временно недоступны «Почта», «Диск», «Такси», «Музыка», «Еда» и еще несколько сервисов компании, произошел 6 февраля. Пользователи испытывали трудности с использованием продуктов 47 минут.