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    В «Яндексе» рассказали о причинах масштабного сбоя в работе сервисов

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    3 комментария

    Компания «Яндекс» 13 февраля рассказала о причине сбоя в работе ряда своих сервисов, который произошел неделю тому назад. По информации пресс-службы, всему виной каскадный сбой в работе сетевого оборудования. Подробный анализ проблемы опубликован на «Хабре».

    Сбой, в свою очередь, спровоцировала поломка граничного маршрутизатора. Инженеры «Яндекса» позднее воспроизвели в лабораторных условиях сбой и нашли баг в операционной системе оборудования. О проблеме уже сообщено производителю.

    Сбой, из-за которого стали временно недоступны «Почта», «Диск», «Такси», «Музыка», «Еда» и еще несколько сервисов компании, произошел 6 февраля. Пользователи испытывали трудности с использованием продуктов 47 минут.

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    Комментарии 3

    Гость13 Фев 2023 в 15:40
    Просто, руки растут там где ноги должны..)
    +0−0
    Buka13 Фев 2023 в 14:25
    какие 47 мин????? Яндекс-транспорт 2 дня не работал
    +2−0
    26078160113 Фев 2023 в 14:18
    Это ужасно, как мы пережили эти 47 минут!
    +2−0
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