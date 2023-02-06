Очевидцы сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

На какое-то время оказались недоступны приложения «Яндекс Go», «Яндекс. Маркет» и «Яндекс. Музыка». У некоторых возникли проблемы с доступом к десктопных версий.

В работе ряда сервисов «Яндекса» произошел сбой. Об этом 6 февраля сообщили пользователи.

Перебои были устранены через некоторое время. «Фонтанка» обратилась за комментарием о том, с чем связан сбой с доступом к сервисам «Яндекса».

Сбои в работе сервисов «Яндекса» случаются. Так, в ноябре 2022 года для пользователей оказались недоступны «Яндекс Go» и «Яндекс. Еда». Тогда компания извинилась перед клиентами и обещала оказать поддержку партнерам.