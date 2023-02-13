В Петербурге судили молодого мужчину, который угнал машину с помощью стеклянного стакана

Прокуратура в Петербурге поддержала гособвинение по уголовному делу о разбое, угоне и краже. 21-летнего молодого человека признали виновным в том, что пару лет назад он напал на человека в парадной, а затем угнал его машину. Об этом 13 февраля говорится в телеграм-канале ведомства.
В конце апреля 2021 года злоумышленник зашёл в дом 48 на проспекте Энергетиков и насильно завёл свою жертву в лифт. Поднявшись с мужчиной на восьмой этаж, зашёл в квартиру, где продолжил его избивать. Под руку попался стеклянный стакан, который разлетелся после удара о голову пострадавшего.
«Потерпевший упал, а из кармана его одежды выпали ключи от автомобиля и мобильный телефон, которые подсудимый похитил», — добавили в пресс-службе.
Злоумышленник спустился и вышел на улицу. Проникнув в салон «Киа Рио», он забрал оттуда более 15 тыс. руб.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.
Приговор пока не вступил в законную силу.