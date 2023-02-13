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    В Петербурге судили молодого мужчину, который угнал машину с помощью стеклянного стакана

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    9 комментариев

    Прокуратура в Петербурге поддержала гособвинение по уголовному делу о разбое, угоне и краже. 21-летнего молодого человека признали виновным в том, что пару лет назад он напал на человека в парадной, а затем угнал его машину. Об этом 13 февраля говорится в телеграм-канале ведомства.

    В конце апреля 2021 года злоумышленник зашёл в дом 48 на проспекте Энергетиков и насильно завёл свою жертву в лифт. Поднявшись с мужчиной на восьмой этаж, зашёл в квартиру, где продолжил его избивать. Под руку попался стеклянный стакан, который разлетелся после удара о голову пострадавшего.

    «Потерпевший упал, а из кармана его одежды выпали ключи от автомобиля и мобильный телефон, которые подсудимый похитил», — добавили в пресс-службе.

    Злоумышленник спустился и вышел на улицу. Проникнув в салон «Киа Рио», он забрал оттуда более 15 тыс. руб.

    «Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

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    Комментарии 9

    VKuser15401621913 Фев 2023 в 15:04
    четыре года за убийство и три
    года за танец в церкви(PUSSI RIOT). Это вполне соизмеримо!!!
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 14:42
    Маловато дали!
    +0−0
    своих не бросаем13 Фев 2023 в 14:32
    если бы содрал с авто Z наклейку, получил бы лет 9 строгого
    +1−0
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