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    Финский девелопер EKE продает свой последний проект в России группе RBI

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    4 комментария

    Финский концерн EKE продает свой последний проект в России — недостроенный офисно-гостиничный комплекс Сан-Галли San Gally Park в центре Петербурга — группе RBI Эдуарда Тиктинского. Об этом 13 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости.

    По данным издания, стороны достигли предварительного соглашения о сделке. Однако сами EKE и RBI комментировать информацию отказались.

    Опрошенные газетой эксперты оценивают стоимость сделки в диапазоне от 3 до 6 млрд рублей. Некоторые из них не исключают, что в контур соглашения может войти только гостиничная часть комплекса, так как этот сегмент рынка недвижимости сейчас чувствует себя лучше, нежели офисный.

    ЕКЕ приобрела участок на Лиговском проспекте, 60–62, рядом с парком Сан-Галли, в 2017 году у международного холдинга STRABAG SE. Строительство комплекса началось в 2021 году. Но в марте 2022 года финские СМИ сообщили о приостановке работы над проектом в связи с началом боевых действий на Украине.

    В феврале 2023 года EKE продала свою долю в одном из крупнейших в Петербурге бизнес-центров класса «А» — «Пулково Скай». Это назвали крупнейшей инвестиционной сделкой в истории городского офисного рынка.

    San Gally Park должны были построить еще в середине нулевых силами инвестора Raiffeisen Evolution. Он выкупил участок на Лиговском и в 2008 году начал снос корпусов, но столкнулся с поправками в Правила землепользования и застройки и был вынужден снизить проект 11-этажного 42-метрового комплекса до 7-этажного 28-метрового.

    В 2011 году проектирование было закончено. Инвестор получил разрешение на строительство. Однако архитектурные эксперты сочли проект «чужеродным» для Петербурга, и работы над ним застопорились.

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    Комментарии 4

    Peterburzhec13 Фев 2023 в 12:17
    Как хорошо что финны уходят, наконец-то перестанут строить чужеродные здания! И появятся исконно русские дома по скрепным технологиям!
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