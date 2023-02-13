Финский девелопер EKE продает свой последний проект в России группе RBI

Финский концерн EKE продает свой последний проект в России — недостроенный офисно-гостиничный комплекс Сан-Галли San Gally Park в центре Петербурга — группе RBI Эдуарда Тиктинского. Об этом 13 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости.



По данным издания, стороны достигли предварительного соглашения о сделке. Однако сами EKE и RBI комментировать информацию отказались.

Опрошенные газетой эксперты оценивают стоимость сделки в диапазоне от 3 до 6 млрд рублей. Некоторые из них не исключают, что в контур соглашения может войти только гостиничная часть комплекса, так как этот сегмент рынка недвижимости сейчас чувствует себя лучше, нежели офисный.