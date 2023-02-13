Финский девелопер EKE продает свой последний проект в России группе RBI

Финский концерн EKE продает свой последний проект в России — недостроенный офисно-гостиничный комплекс Сан-Галли San Gally Park в центре Петербурга — группе RBI Эдуарда Тиктинского. Об этом 13 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости.
По данным издания, стороны достигли предварительного соглашения о сделке. Однако сами EKE и RBI комментировать информацию отказались.
Опрошенные газетой эксперты оценивают стоимость сделки в диапазоне от 3 до 6 млрд рублей. Некоторые из них не исключают, что в контур соглашения может войти только гостиничная часть комплекса, так как этот сегмент рынка недвижимости сейчас чувствует себя лучше, нежели офисный.
ЕКЕ приобрела участок на Лиговском проспекте, 60–62, рядом с парком Сан-Галли, в 2017 году у международного холдинга STRABAG SE. Строительство комплекса началось в 2021 году. Но в марте 2022 года финские СМИ сообщили о приостановке работы над проектом в связи с началом боевых действий на Украине.
В феврале 2023 года EKE продала свою долю в одном из крупнейших в Петербурге бизнес-центров класса «А» — «Пулково Скай». Это назвали крупнейшей инвестиционной сделкой в истории городского офисного рынка.
San Gally Park должны были построить еще в середине нулевых силами инвестора Raiffeisen Evolution. Он выкупил участок на Лиговском и в 2008 году начал снос корпусов, но столкнулся с поправками в Правила землепользования и застройки и был вынужден снизить проект 11-этажного 42-метрового комплекса до 7-этажного 28-метрового.
В 2011 году проектирование было закончено. Инвестор получил разрешение на строительство. Однако архитектурные эксперты сочли проект «чужеродным» для Петербурга, и работы над ним застопорились.