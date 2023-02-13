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    В Ленобласти будут судить умельцев, похитивших из трубопровода больше 240 тонн дизеля

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    1 комментарий

    Больше 240 тонн дизельного топлива из магистрального трубопровода похитили в Ленобласти восемь предприимчивых граждан. Об этом 13 февраля сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Злоумышленники сделали врезки на территории Тосненского и Выборгского районов. Всё украденное хранилось в ёмкости, спрятанной в кузове автомобиля «МАЗ».

    Четырёх участников преступной группы — 36-летнего организатора, 31-летнего водителя и двух подельников 40 и 42 лет — задержали ещё в декабре 2021 года на месте с поличным. Ещё четверо скрывались лучше. Тем не менее с декабря 2021 по май 2022 года полицейские вышли уже на 40-летнего руководителя группы, двух водителей, 40 и 45 лет, и 27-летнего рабочего, занимавшегося перекачкой.

    Во время обысков силовики нашли машины, с помощью которых совершалось нелегальное, часть топлива, а также средства связи и конспирации.

    По версии следствия, сумма ущерба от действий граждан превышает 11 млн руб. На транспорт и недвижимость обвиняемых наложен арест. Организаторов и троих подельников отправили под стражу.

    Уголовное дело направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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    Врезка в нефтепроводДизельное топливоКриминал
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    Комментарии 1

    Mimo_Prohodil13 Фев 2023 в 10:51
    Как посчитали количество слитого топлива? Это не одна цистерна
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