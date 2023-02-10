Восьмилетнюю девочку сбили на «зебре» в Кронштадте

Более трех сотен ДТП произошло в Петербурге за минувшие сутки. В Кронштадте под колесами автомобиля пострадал ребенок, пытавшийся перейти дорогу по «зебре».



В 14:56 9 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 6 по проспекту Ленина в Кронштадте автомобиль Volkswagen Polo сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть без сопровождения взрослых. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За рулем «Фольксвагена» был 51-летний гражданин Таджикистана, машина принадлежит не ему. Выяснилось, что на территории РФ мужчина находится без регистрации, поэтому в отделе на него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, после чего отправили в спецпомещение для задержанных. Нарушений ПДД за 2022–2023 годы за ним не числится.