Восьмилетнюю девочку сбили на «зебре» в Кронштадте

Более трех сотен ДТП произошло в Петербурге за минувшие сутки. В Кронштадте под колесами автомобиля пострадал ребенок, пытавшийся перейти дорогу по «зебре».
В 14:56 9 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 6 по проспекту Ленина в Кронштадте автомобиль Volkswagen Polo сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть без сопровождения взрослых. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.
За рулем «Фольксвагена» был 51-летний гражданин Таджикистана, машина принадлежит не ему. Выяснилось, что на территории РФ мужчина находится без регистрации, поэтому в отделе на него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, после чего отправили в спецпомещение для задержанных. Нарушений ПДД за 2022–2023 годы за ним не числится.
По факту ДТП ведется проверка.
По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 9 февраля на петербургских дорогах произошло 301 ДТП, в 12 из которых были пострадавшие. Травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 62 дорожные аварии. Серьезной была только одна, в ней получил травмы один человек. Погибших в обоих регионах не было.