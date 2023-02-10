    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    4 м/с, южн

    752мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.89eur78.32

    Восьмилетнюю девочку сбили на «зебре» в Кронштадте

    650
    обсудить

    Более трех сотен ДТП произошло в Петербурге за минувшие сутки. В Кронштадте под колесами автомобиля пострадал ребенок, пытавшийся перейти дорогу по «зебре».

    В 14:56 9 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 6 по проспекту Ленина в Кронштадте автомобиль Volkswagen Polo сбил 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть без сопровождения взрослых. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    За рулем «Фольксвагена» был 51-летний гражданин Таджикистана, машина принадлежит не ему. Выяснилось, что на территории РФ мужчина находится без регистрации, поэтому в отделе на него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, после чего отправили в спецпомещение для задержанных. Нарушений ПДД за 2022–2023 годы за ним не числится.

    По факту ДТП ведется проверка.

    По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 9 февраля на петербургских дорогах произошло 301 ДТП, в 12 из которых были пострадавшие. Травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 62 дорожные аварии. Серьезной была только одна, в ней получил травмы один человек. Погибших в обоих регионах не было.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с детьмиДТП с пешеходомПетербургКронштадт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close