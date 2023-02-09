В Петербурге ветеранам, инвалидам и блокадникам предложили предоставлять бесплатное соцобслуживание

Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект, который даст право ветеранам, инвалидам боевых действий и блокадникам получать бесплатное социальное обслуживание. Об этом 9 февраля сообщил один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок.
Перечень лиц, которые имеют право полностью бесплатно получать соцобслуживание, предложено пополнить инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, инвалидами боевых действий, обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». А также лицами, которые в период ВОВ работали на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале войны в портах других государств.
Сейчас по городскому законодательству на бесплатное получение услуги имеют право дети, лица, пострадавшие в результате ЧС и вооруженных конфликтов, родители (законные представители) несовершеннолетних детей в социально опасном положении, дети-сироты от 18 до 23 лет.
В перечень услуг входят и стационарные, и те, которые оказываются на дому. Например, бытовые (покупка продуктов, помощь в приготовлении и приеме пищи, уборка, стирка) и медицинские (наблюдение за здоровьем, выполнение необходимых процедур, профилактика образования пролежней).
По данным на 1 октября 2022 года в Петербурге насчитывалось почти 57,5 тысяч человек из таких категорий, из них соцуслуги получали чуть более 6 тысяч, на что ежегодно уходило 2 млрд рублей. По предварительным расчетам, для предоставления всем потенциальным получателям социальных услуг во всех формах в случае принятия законопроекта потребовалось бы около 29 млрд рублей.