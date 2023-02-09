В Петербурге ветеранам, инвалидам и блокадникам предложили предоставлять бесплатное соцобслуживание

Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект, который даст право ветеранам, инвалидам боевых действий и блокадникам получать бесплатное социальное обслуживание. Об этом 9 февраля сообщил один из авторов инициативы, депутат Денис Четырбок.

Перечень лиц, которые имеют право полностью бесплатно получать соцобслуживание, предложено пополнить инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, инвалидами боевых действий, обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя». А также лицами, которые в период ВОВ работали на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале войны в портах других государств.