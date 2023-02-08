Миграционный прирост в Петербурге упал в три раза

Общие итоги миграции населения в Петербурге грустные — в 2022 году прирост по сравнению с 2021 годом упал в три раза, следует из отчета Росстата за 11 месяцев прошлого года.



В январе–ноябре 2022 года в Петербург прибыло 167 268 человек, уехало — 160 923. То есть всего плюс 6 345 человек. Для сравнения: в 2021 году прибыло 182 772 человека, а прирост был значительно выше — плюс 21 422 человека.

Миграция из дальнего зарубежья и СНГ в Россию также демонстрирует спад. Тысячами едут в основном только из Таджикистана.