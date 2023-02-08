Петербуржцы в неполном 2022 году женились активно

Количество заключенных в Петербурге браков в январе–ноябре 2022 года выросло почти на 7 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в 2022 году, опубликованном 8 февраля.



Число зарегистрированных союзов за первые 11 месяцев года увеличилось с 52 968 до 45 982. В течение года это происходило неравномерно.

Сначала количество браков резко выросло в апреле — до 5 011 после 3 519 в марте. В мае показатель снизился до 4 269, но затем стал расти и достиг пика в июле — в середине лета в Петербурге зарегистрировали 6 145 браков. В сентябре горожане заключили 5 958 браков, а в октябре их число опустилось на уровень августа — до 5 875. В ноябре было зарегистрировано всего 4 876 браков, но это на 21,5% больше, чем годом ранее.