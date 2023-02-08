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    После драки в школе Челябинска задержали пятерых подростков

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    В Челябинске задержали пятерых подозреваемых в драке в образовательном центре № 5. Известно, что все задержанные несовершеннолетние, сообщает 8 февраля 74.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

    Возраст подростков не сообщается. По предварительной информации, ранее они уже общались с полицией из-за конфликтов на национальной почве.

    Ранее в образовательный центр № 5 вызвали полицию и скорую помощь после сообщений о серьезной драке. По предварительным данным, в школу ворвались шестеро молодых людей, которые размахивали предметами, похожими на пистолет и молоток.

    Очевидцы слышали звуки, напоминающие выстрелы. По их словам, ворвавшиеся в школу были в масках и балаклавах, они били одного из учеников, всё происходило на глазах маленьких детей. Причиной конфликта могла стать национальность пострадавшего.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

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    ЧелябинскДрака в школеНападение на школуКонфликт на национальной почве
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