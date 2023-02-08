После драки в школе Челябинска задержали пятерых подростков

В Челябинске задержали пятерых подозреваемых в драке в образовательном центре № 5. Известно, что все задержанные несовершеннолетние, сообщает 8 февраля 74.RU со ссылкой на правоохранительные органы.



Возраст подростков не сообщается. По предварительной информации, ранее они уже общались с полицией из-за конфликтов на национальной почве.



Ранее в образовательный центр № 5 вызвали полицию и скорую помощь после сообщений о серьезной драке. По предварительным данным, в школу ворвались шестеро молодых людей, которые размахивали предметами, похожими на пистолет и молоток.

