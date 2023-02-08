«В школу зашли мужики в масках и с молотком». В школу Челябинска ворвались неизвестные в масках и избили ученика

В Челябинске в образовательный центре № 5 вызвали полицию и скорую помощь после сообщений о серьезной драке. По предварительным данным, в школу ворвались 6 молодых людей. Они размахивали предметами похожими на пистолет и молоток. Об этом сообщает издание 72.ru.

Очевидцы слышали звуки, напоминающие выстрелы. По их словам, ворвавшиеся в школу были в масках и балаклавах, они били одного из учеников, все происходило на глазах маленьких детей.