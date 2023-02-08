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    «В школу зашли мужики в масках и с молотком». В школу Челябинска ворвались неизвестные в масках и избили ученика

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    В Челябинске в образовательный центре № 5 вызвали полицию и скорую помощь после сообщений о серьезной драке. По предварительным данным, в школу ворвались 6 молодых людей. Они размахивали предметами похожими на пистолет и молоток. Об этом сообщает издание 72.ru.

    Очевидцы слышали звуки, напоминающие выстрелы. По их словам, ворвавшиеся в школу были в масках и балаклавах, они били одного из учеников, все происходило на глазах маленьких детей.

    74.RU| Новости Челябинска

    «Ребенок позвонил в 11:51. Шума не слышали, были на третьем этаже. Как мне ребенок объясняет, прибежали старшеклассницы и кричали, что в школу зашли мужики в масках и с молотком. Учитель четко среагировал, всех в класс из коридора загнала и закрылась. Очень страшно, когда ребенок звонит и говорит «Мамочка, помоги, мне так страшно», — рассказала одна из читательниц.

    По предварительным данным, школьника могли избить из-за его нерусской национальности.

    Местные власти заявили, что все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов.

    «В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

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    Комментарии 3

    Гость08 Фев 2023 в 13:03
    суровый город
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