В Турции из-под завалов вытащили мальчика, который 55 часов держал в руках своего попугая

Чудесную историю спасения подростка в Турции рассказал азербайджанский портал afqaz.info 8 февраля. По информации журналистов, в городе Кахраманмараше из-под завалов сегодня достали 13-летнего мальчика, который 55 часов пролежал в темноте с волнистым попугайчиком в руках.

Пернатый любимец семьи совсем оголодал под завалами и с радостью набросился на хлеб, который ему предложили люди. Также попугая напоили водой из крышечки.

Спасатели МЧС Азербайджана принимают активное участие в спасении турецких граждан и ликвидации последствий сильнейшего землетрясения. В ведомстве сообщают, что их сотрудники спасли в Кахраманмараше 26 человек, пятеро из которых — дети.