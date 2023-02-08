    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    775мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.89eur75.91

    В Турции из-под завалов вытащили мальчика, который 55 часов держал в руках своего попугая

    5135
    6 комментариев

    Чудесную историю спасения подростка в Турции рассказал азербайджанский портал afqaz.info 8 февраля. По информации журналистов, в городе Кахраманмараше из-под завалов сегодня достали 13-летнего мальчика, который 55 часов пролежал в темноте с волнистым попугайчиком в руках.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пернатый любимец семьи совсем оголодал под завалами и с радостью набросился на хлеб, который ему предложили люди. Также попугая напоили водой из крышечки.

    Спасатели МЧС Азербайджана принимают активное участие в спасении турецких граждан и ликвидации последствий сильнейшего землетрясения. В ведомстве сообщают, что их сотрудники спасли в Кахраманмараше 26 человек, пятеро из которых — дети.

    По последним данным, число жертв землетрясения в Турции на сегодняшний день превысило 8,5 тыс. человек.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияЗемлетрясениеСпасение детей
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close