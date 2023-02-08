В Петербурге двое похитили больше 3 млн руб. у инвестора, поверившего в светлое будущее молодого стартапа

Прокуратура в Петербурге утвердила обвинительное заключение в отношении двух молодых людей из Калуги. В 2021 году приятели учредили компанию по предоставлению услуг в области IT и, как видит следствие, похитили немало денег у одного из клиентов.



Фигуранты дела убедили инвестора вложиться в молодой стартап. Хотя представления о его будущем были амбициозными, заработка не наблюдалось. Тогда у обоих возник план — выводить средства из фирмы пострадавшего, показывая ему подложные документы о заключении контрактов с различными организациями.