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    В Петербурге двое похитили больше 3 млн руб. у инвестора, поверившего в светлое будущее молодого стартапа

    1961
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    Прокуратура в Петербурге утвердила обвинительное заключение в отношении двух молодых людей из Калуги. В 2021 году приятели учредили компанию по предоставлению услуг в области IT и, как видит следствие, похитили немало денег у одного из клиентов.

    Фигуранты дела убедили инвестора вложиться в молодой стартап. Хотя представления о его будущем были амбициозными, заработка не наблюдалось. Тогда у обоих возник план — выводить средства из фирмы пострадавшего, показывая ему подложные документы о заключении контрактов с различными организациями.

    «Доверчивый мужчина переводил деньги, рассчитывая, что после исполнения услуг деньги вернутся на счет его фирмы. Только после того, как потерпевший в общей сложности перевел более 3 млн рублей на счета обвиняемых, он понял, что его обманули», — говорится в сообщении.

    Речь идёт о преступлении, предусмотренном четвёртой частью 159 статьи УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направили в Выборгский райсуд для рассмотрения по существу.

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