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    У главы ЗакСа изменится график приема граждан раз в год. В парламенте беспокоятся из-за роста нагрузки на председателя

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    Законодательное собрание установит график регионального дня приема граждан председателем парламента так, чтобы на него могли попасть и работающие люди. Речь идет о дополнительном дне приема, который проходит раз в году. Однако на заседании 7 февраля вопрос корректировки соответствующего положения вызвал серьезную дискуссию среди депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».

    В постановлении о порядке проведения регионального дня приема граждан председателем ЗакСа или уполномоченными лицами указано, что он проходит раз в году — каждый третий понедельник мая. В действующей редакции говорится только, что мероприятие проводится в соответствие «с утвержденным графиком времени приема граждан».

    Авторы корректировки, единороссы Всеволод Беликов и Денис Четырбок, предложили установить, что прием проводится с 12:00 до 20:00. Как объяснил Четырбок, благодаря такому графику многие люди смогут побеседовать с главой ЗакСа после своего рабочего дня. Депутат также подчеркнул, что речь идет об одном дополнительном дне. Кроме него, у председателя есть еще и основные дни приема.

    Коммунист Алексей Зинчук обеспокоился, не перегрузит ли главу Заксобрания такая длительность приемных часов, и получил благодарность от председателя парламента Александра Бельского — за заботу.

    Кроме того, пополняется список категорий горожан, которые имеют приоритетное право приема, туда включаются граждане старше 70 лет. Единоросс Наталия Астахова высказала опасение, что это создаст очередь. Четырбок успокоил: такого не будет.

    Коммунист Дмитрий Дмитриев поинтересовался, не планируется ли дать приоритетное право участникам боевых действий на Украине или многодетным. Соавтор пояснил: первых для этого надо внести в закон, а вторые и так обладают такой привилегией.

    В первом чтении парламент поддержал корректировку единогласно.

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