У главы ЗакСа изменится график приема граждан раз в год. В парламенте беспокоятся из-за роста нагрузки на председателя

Законодательное собрание установит график регионального дня приема граждан председателем парламента так, чтобы на него могли попасть и работающие люди. Речь идет о дополнительном дне приема, который проходит раз в году. Однако на заседании 7 февраля вопрос корректировки соответствующего положения вызвал серьезную дискуссию среди депутатов, передает корреспондент «Фонтанки».



В постановлении о порядке проведения регионального дня приема граждан председателем ЗакСа или уполномоченными лицами указано, что он проходит раз в году — каждый третий понедельник мая. В действующей редакции говорится только, что мероприятие проводится в соответствие «с утвержденным графиком времени приема граждан».

