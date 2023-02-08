До операции ещё нужно дожить. Юной Алине требуется помощь в борьбе с болезнью

Неделю назад Алине исполнилось 17 лет, а уже через несколько недель ей нужно ехать в Москву, где будет решаться вопрос о постановке её в лист ожидания на пересадку лёгких и сердца. Эта операция должна спасти девочке жизнь. Но сейчас Алине очень нужны лекарства, чтобы она смогла дождаться донорских органов.

Поделиться Поделиться





Чернецова Алина, 17 лет. Коррегированный врождённый порок сердца. Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 234 000 рублей. Сразу после рождения Алине был поставлен диагноз: врождённый порок сердца, стеноз лёгочной артерии, единая артерия, отхождение сосудов сердца. Хотя во время беременности маме говорили, что ребёнок абсолютно здоров.

Без незамедлительной операции такие дети умирают в первые 5–6 месяцев жизни. Но Алине повезло — её срочно доставили на реанимационной машине в московский НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, где была выполнена первая операция на сердце. Это спасло ребёнку жизнь. В дальнейшем было выполнено ещё три операции на открытом сердце и более семи зондирований.

Девочка жила и росла. Несмотря на то, что она практически всё время была синей из-за кислородной недостаточности, всегда была жизнерадостным ребёнком. И всегда поддерживала и подбадривала родителей. Со временем у Алины стала резко увеличиваться одышка, она жадно глотала воздух даже при медленном подъёме на один пролет лестницы. Стала терять сознание, отекать. Это стало происходить из-за резкого увеличения давления в лёгочной артерии. При норме в 22–24 мм рт. ст. у Алины оно порядка 150. При таком высоком давлении кровь большим потоком поступает в сердце и оно, не успевая этот поток перекачивать, раздувается в прямом смысле слова. При давлении 170 наступает разрыв.

Московские врачи назначили девочке препарат «Опсамит», который понижает давление в лёгочной артерии. Какое-то время лекарство выдавали льготно, хотя и не без проблем. Но с прошлого года обеспечение прекратилось полностью. Вместо оригинального препарата стали выдавать дженерик, который Алине не просто не помогает, но и вызывает массу побочных эффектов. Сейчас организм Алины не справляется с болезнью. Врачи пришли к выводу, что единственным шансом на спасение является трансплантация обоих лёгких и сердца. Скоро девочку поставят в лист ожидания донорских органов.