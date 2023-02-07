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    «Олейна» теперь отечественная. Производитель продал свой бизнес в России

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    Сделка по продаже российского бизнеса завершена. Такое сообщение появилось на русскоязычном сайте американского агротрейдера Bunge (производит масло «Олейна»).

    В заявлении, в частности, отмечается, что сделка была закрыта 3 февраля. Производство на заводе в Воронежской области продолжается. Контроль — за новым собственником. Продажи растительных масел также производятся. Без изменений остались и реквизиты предприятия. А вот название (прежнее — ООО «Бунге СНГ») в ближайшее время будет изменено.

    О намерении покинуть российский бизнес Bunge заявила 19 сентября 2022 года. Покупателем называли контролирующего акционера холдинга Exoil Group Карена Канецяна. Компания специализируется на покупке и переработке подсолнечника, и не только, а также занимается трейдингом, портовой перевалкой и логистикой.

    Bunge — один из лидеров среди агротрейдеров в мире. Компании принадлежали такие бренды, как «Олейна», Ideal, «Сказка» и «Масленица». Завод в Воронежской области компания открыла в 2008 году. Объем инвестиций оценивался в 130 миллионов долларов. Ежегодно завод выпускал более 200 миллионов бутылок продукта.

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