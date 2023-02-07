«Олейна» теперь отечественная. Производитель продал свой бизнес в России

Сделка по продаже российского бизнеса завершена. Такое сообщение появилось на русскоязычном сайте американского агротрейдера Bunge (производит масло «Олейна»).



В заявлении, в частности, отмечается, что сделка была закрыта 3 февраля. Производство на заводе в Воронежской области продолжается. Контроль — за новым собственником. Продажи растительных масел также производятся. Без изменений остались и реквизиты предприятия. А вот название (прежнее — ООО «Бунге СНГ») в ближайшее время будет изменено.



О намерении покинуть российский бизнес Bunge заявила 19 сентября 2022 года. Покупателем называли контролирующего акционера холдинга Exoil Group Карена Канецяна. Компания специализируется на покупке и переработке подсолнечника, и не только, а также занимается трейдингом, портовой перевалкой и логистикой.

