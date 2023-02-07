У «ВКонтакте» — крупный сбой. Многие не могут открыть соцсеть

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о массовых сбоях в работе социальной сети вечером 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев в работе сайтов и приложений.
«The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» — такое сообщение появляется при попытке открыть страницу и на сайте, и в приложении.
«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — рассказали ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».
Предыдущий массовый сбой в работе соцсети произошел в декабре.