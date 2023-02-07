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    У «ВКонтакте» — крупный сбой. Многие не могут открыть соцсеть

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    53 комментария

    Пользователи «ВКонтакте» сообщили о массовых сбоях в работе социальной сети вечером 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев в работе сайтов и приложений.

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    «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» — такое сообщение появляется при попытке открыть страницу и на сайте, и в приложении.

    «Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — рассказали ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».

    Предыдущий массовый сбой в работе соцсети произошел в декабре.

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    ЛАЙК10
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ21
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    Комментарии 52

    Гость07 Фев 2023 в 20:58
    на сотике работает
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