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    Маршрутчик, который задавил байкера, упавшего на Володарском мосту, получил условный срок

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    В Петербурге вынесли приговор водителю маршрутки, который попал в смертельное ДТП на Володарском мосту летом 2021 года. Суд счел, что мужчина ехал слишком быстро и уходил от столкновения неправильными способами.

    Авария случилась 10 июля 2021 года в 14:58. Подсудимый на исправном автобусе ПАЗ маршрута № 264, принадлежащем ООО «ПТК», следовал по правому ряду Володарского моста в направлении от Октябрьской набережной к проспекту Обуховской Обороны на скорости порядка 50 км/ч, сообщает 7 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Дорога была мокрой, перед ним ехали Renault Master и мотоцикл Honda NC700X.

    Водитель «Рено» начал снижать скорость, так как впереди был аварийный транспорт, байкер тоже, но мотоцикл упал. Маршрутчик не выдержал боковую дистанцию и не затормозил, а «применил неправильные приемы управления»: повернул руль вправо, из-за чего автобус врезался в бетонное ограждение, а затем, продолжив движение прямо, наехал на мотоциклиста и «Рено». В результате байкер скончался на месте от тупой закрытой сочетанной травмы тела.

    Водитель маршрутки свою вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Невский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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