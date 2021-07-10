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На Володарском мосту погиб мотоциклист. Он маневрировал в потоке и попал в тиски грузовика и автобуса

В Петербурге на Володарском мосту погиб мотоциклист

Массовое ДТП произошло днем 10 июля на Володарском мосту в Петербурге.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», там столкнулись маршрутки, фургон, легковой автомобиль и мотоциклист. А из-за аварии на переправе встали троллейбусы.

Как уточнили «Фонтанке» в ДЧ ГИБДД, столкновение произошло около 15:00. Мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», пытался объехать препятствие и столкнулся с малотоннажным грузовым «Рено Матер» под управлением 23-летнего мужчины. После этого мотоцикл попал под колеса не успевшего затормозить автобуса «ПАЗ».

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Личность мотоциклиста устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (3)

_Igor_
"... там столкнулись маршрутки, фургона, легкового автомобиля и мотоциклиста".
Я даже не знаю как прокомментировать.
кdивое_зеdкало
….не «попал в тиски», а «взяли в клещи»!
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