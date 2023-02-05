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    Страшный сон трудовика оказался сном. Школьник из Петербурга сломал пальцы на сборах по картингу

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    В результате шестичасовых звонков между комитетом по образованию Ленобласти, администрацией района, прокуратурой и СК удалось примерно понять, что случилось с подростком в Волхове. Пальцы он ломал не на уроке и не под циркулярной пилой.

    Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти к вечеру 5 февраля, 14-летний участник из Петербурга накануне повредил руку на муниципальных учебно-тренировочных сборах по картингу, когда обслуживал свой болид.

    Это третья версия случившегося, пишет 47news. Первоначально в экстренные службы поступила информация, что гимназист получил открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий на уроке труда, работая с циркулярной пилой. Прокуратура начала проверку по факту травм на занятиях.

    Доставившие мальчика медикам рассказали иное: он якобы травмировался на даче в присутствии отца.

    В администрации Волховского района уточнили, что соревнования по картингу проходят у детско-юношеского дворца в Волхове, по адресу, где ранее располагалась гимназия.

    После оказания необходимой медпомощи подростка отпустили домой.

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