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    ЛСР примет участие в консорциуме по застройке территории завода МиГ жильём

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    В Москве на участке площадью 82 га, принадлежавшем авиастроительной корпорации МиГ и КБ Сухого (входят в принадлежащую «Ростеху» Объединенную авиастроительную корпорацию), планируется построить 2,7 млн кв. м различной недвижимости. Это одна из крупнейших площадок в столице. За проект может взяться консорциум крупных девелоперов: группа ПИК, ЛСР, Capital Group, MR Group и Asterus. Об этом 5 февраля пишет «Коммерсантъ».

    По данным источника издания, о первом этапе застройки бывшей территории МиГа и КБ Сухого планируется объявить в ближайшие две недели. Проект оценивается как минимум в 350 млрд руб., на его реализацию может потребоваться около 14 лет.

    Изначально Объединенная авиастроительная корпорация пыталась самостоятельно реализовать часть участков МиГа и КБ Сухого. Но торги по их продаже в декабре 2021 года были отменены из-за отсутствия заявок. В том же году стало известно, что «Ростех» договорился со столичной мэрией о передаче ей участков на Ленинградском шоссе, в том числе для возведения жилья по программе реновации.

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