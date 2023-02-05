ЛСР примет участие в консорциуме по застройке территории завода МиГ жильём

В Москве на участке площадью 82 га, принадлежавшем авиастроительной корпорации МиГ и КБ Сухого (входят в принадлежащую «Ростеху» Объединенную авиастроительную корпорацию), планируется построить 2,7 млн кв. м различной недвижимости. Это одна из крупнейших площадок в столице. За проект может взяться консорциум крупных девелоперов: группа ПИК, ЛСР, Capital Group, MR Group и Asterus. Об этом 5 февраля пишет «Коммерсантъ».



По данным источника издания, о первом этапе застройки бывшей территории МиГа и КБ Сухого планируется объявить в ближайшие две недели. Проект оценивается как минимум в 350 млрд руб., на его реализацию может потребоваться около 14 лет.

