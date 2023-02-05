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    В Новосибирске избили заступившихся за девушку студентов. Один получил удар ножом

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    40 комментариев

    В Новосибирске двое студентов защищали девушку от назойливого внимания нетрезвой компании. Помощь подоспела быстро, но не им.

    Как сообщает Следственный комитет России 5 февраля, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после уличной драки, в которой ранили 20-летнего жителя Новосибирска.

    «Проходя мимо со своим братом, он увидел, как группа молодых людей агрессивно разговаривали с девушкой, и решил заступиться за нее. В ответ на его попытки защитить девушку несколько молодых людей избили парня», — говорится в релизе ведомства.

    Подробности случившегося пострадавший рассказал изданию Om1.ru. Во втором часу ночи 4 февраля он возвращался с братом из питейного заведения и не смог пройти мимо компании, которая на повышенных тонах разговаривала с девушкой у другого бара на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта. От пожеланий не лезть не в своё дело перешли на кулаки. Противников было трое, дорожка — скользкой. Все быстро оказались на земле и как будто остыли. Встав на ноги, продолжили спор уже не так рьяно, но из бара подоспело подкрепление в лице ещё трёх человек.

    «Когда я упал, это было около фонтана, меня начали запинывать ногами. Затем подбежал один из них и пырнул меня ножом. Сначала он вонзил его в сантиметре от позвоночника. Второй раз попал в грудь, когда я вставал», — рассказал студент.

    Противники молодых людей разбежались, когда неподалёку проезжал полицейский автомобиль. Девушка оказалась знакомой компании. 20-летнего пострадавшего прооперировали, кроме ножевых ранений у него сломана рука. Брат отделался синяками и рассечённой бровью. Полицейские ищут их обидчиков.

    В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что студенту выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить тяжесть причинённого вреда, пишет НГС. По её результатам случившемуся будет дана квалификация.

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    НовосибирскНожевое ранение
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    Комментарии 40

    Гость05 Фев 2023 в 19:01
    Вот как бывает....
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