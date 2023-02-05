В Новосибирске избили заступившихся за девушку студентов. Один получил удар ножом

«Проходя мимо со своим братом, он увидел, как группа молодых людей агрессивно разговаривали с девушкой, и решил заступиться за нее. В ответ на его попытки защитить девушку несколько молодых людей избили парня», — говорится в релизе ведомства.

В Новосибирске двое студентов защищали девушку от назойливого внимания нетрезвой компании. Помощь подоспела быстро, но не им.

Подробности случившегося пострадавший рассказал изданию Om1.ru . Во втором часу ночи 4 февраля он возвращался с братом из питейного заведения и не смог пройти мимо компании, которая на повышенных тонах разговаривала с девушкой у другого бара на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта. От пожеланий не лезть не в своё дело перешли на кулаки. Противников было трое, дорожка — скользкой. Все быстро оказались на земле и как будто остыли. Встав на ноги, продолжили спор уже не так рьяно, но из бара подоспело подкрепление в лице ещё трёх человек.

«Когда я упал, это было около фонтана, меня начали запинывать ногами. Затем подбежал один из них и пырнул меня ножом. Сначала он вонзил его в сантиметре от позвоночника. Второй раз попал в грудь, когда я вставал», — рассказал студент.



Противники молодых людей разбежались, когда неподалёку проезжал полицейский автомобиль. Девушка оказалась знакомой компании. 20-летнего пострадавшего прооперировали, кроме ножевых ранений у него сломана рука. Брат отделался синяками и рассечённой бровью. Полицейские ищут их обидчиков.

