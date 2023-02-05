Удивительное небо в Петербурге: «глаз» возник и вокруг луны, и вокруг солнца

Сегодняшний антициклон смог расчистить небо от облаков настолько, чтобы показать жителям Петербурга и Ленобласти довольно редкое явление — гало.
Ночью 5 февраля круг света образовался вокруг луны.
Днём солнечное гало продержалось, по словам фотографов, дольше часа.
Гало — группа атмосферных оптических явлений, возникающих, как правило, благодаря отражению света в ледяных кристаллах перистых облаков в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км. Обычно появляется вокруг солнца или луны, иногда вокруг других мощных источников света.