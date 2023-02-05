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    Удивительное небо в Петербурге: «глаз» возник и вокруг луны, и вокруг солнца

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    Сегодняшний антициклон смог расчистить небо от облаков настолько, чтобы показать жителям Петербурга и Ленобласти довольно редкое явление — гало.

    Ночью 5 февраля круг света образовался вокруг луны.

    Днём солнечное гало продержалось, по словам фотографов, дольше часа.

    Гало — группа атмосферных оптических явлений, возникающих, как правило, благодаря отражению света в ледяных кристаллах перистых облаков в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км. Обычно появляется вокруг солнца или луны, иногда вокруг других мощных источников света.

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