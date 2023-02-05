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    Петербург на краю антициклона. В прогнозе на ближайшие дни — новая оттепель

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Антициклоны бывают разными, сегодня он с облаками и лёгким морозцем. А через два дня температура снова может подняться выше нуля.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 5 февраля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –8...–10 градусов, а в окрестностях до –13, днем составит –3...–5 градусов.

    На погоду в регионе сегодня влияет северо-восточная периферия антициклона. В такой ситуации вероятность осадков невелика, лишь поздним вечером на западе территории возможен небольшой снег. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Завтра, по прогнозу СЗ УГМС, ждём снег, а 7 февраля будет без существенных осадков, днём температура повысится до –1...+1 градуса.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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