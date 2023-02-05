Петербург на краю антициклона. В прогнозе на ближайшие дни — новая оттепель

Антициклоны бывают разными, сегодня он с облаками и лёгким морозцем. А через два дня температура снова может подняться выше нуля.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 5 февраля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –8...–10 градусов, а в окрестностях до –13, днем составит –3...–5 градусов.
На погоду в регионе сегодня влияет северо-восточная периферия антициклона. В такой ситуации вероятность осадков невелика, лишь поздним вечером на западе территории возможен небольшой снег. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Завтра, по прогнозу СЗ УГМС, ждём снег, а 7 февраля будет без существенных осадков, днём температура повысится до –1...+1 градуса.