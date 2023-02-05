В Коломне девочка в окне пугала прохожих. Она успела разбить стекло и подобраться к краю

Прохожие с замиранием сердца наблюдали, как из окна в Адмиралтейском районе Петербурга летят стёкла — а мог и ребёнок.

О страшной картине на набережной реки Мойки рассказала 5 февраля подписчица паблика « Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург ». Она заметила ребёнка в окне второго этажа. Впрочем, не обратить внимание было сложно. Со слов женщины, девочка битой разбила стекло и сбрасывала на землю осколки и то, что попадалось под руку. Долго смотреть, как она подбирается к краю, не стали: «Мы позвонили в «112», пожарные приехали сразу».

«Через полчаса из окна выглянула женщина. Говорит, что соседка и отвлеклась на минутку», — рассказала подписчица, добавив, что мать девочки «вышла в магазин».



Спасать ребёнка сотрудники МЧС ездили накануне около половины пятого часа вечера, сообщили «Фонтанке» в чрезвычайном ведомстве. К их приезду родители девочки, которой на вид 3–4 года, уже были в квартире. Убедившись, что ребёнок в безопасности, спасатели уехали.

