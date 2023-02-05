Огайо в огне: 50 вагонов с ядовитым винилхлоридом пылают уже сутки

Пять десятков вагонов сошли с рельсов и загорелись в штате Огайо. В поезде перевозили винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, сообщает Associated Press 5 февраля.
Как пишет агентство, крушение произошло на границе Огайо и Пенсильвании. Поезд горит уже сутки, вагоны превратились в искореженную и обугленную массу. Власти внимательно следят за качеством воздуха и примесями опасных химических веществ в нём. Пока пожарные службы не убедятся в том, что тушить огонь безопасно, они не будут приступать к ликвидации аварии.
Местные власти объявили чрезвычайное положение и решили эвакуировать половину населения ближайшего города — Восточной Палестины. Это 1500–2000 человек.