Выезжающие из города застряли на Выборгском шоссе. В Петербурге — 8 баллов

Вечерний час пик 3 февраля собрал в Петербурге необычно плотные пробки для последнего времени. К 18 часам светофор «Яндекс.Карт» отметил 8 баллов — на 1 балл больше обычного.



Неожиданно плотное движение оказалось на Выборгском шоссе. В 17:21 там скопилась 9-балльная пробка на выезд из города. По данным сервиса, длина затора составляет 4 километра. Плотные пробки также собрались на юге города — на Московском шоссе и юге внешнего кольца КАД.