    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd70.04eur76.96

    Выезжающие из города застряли на Выборгском шоссе. В Петербурге — 8 баллов

    1282
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечерний час пик 3 февраля собрал в Петербурге необычно плотные пробки для последнего времени. К 18 часам светофор «Яндекс.Карт» отметил 8 баллов — на 1 балл больше обычного.

    Неожиданно плотное движение оказалось на Выборгском шоссе. В 17:21 там скопилась 9-балльная пробка на выезд из города. По данным сервиса, длина затора составляет 4 километра. Плотные пробки также собрались на юге города — на Московском шоссе и юге внешнего кольца КАД.

    В центре города плотно стоит Староневский, пробка от Полтавской улицы тянется по мосту и Заневскому проспекту до Новочеркасской площади. Встал Каменноостровский проспект, Пироговская и Выборгская набережные в сторону севера.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пробки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close