Португальский пёс Бобби побил рекорд долгожительства среди собак, державшийся почти столетие

Видео: Guinness World Records / YouTube В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован новый рекорд долгожительства среди собак. Старейший пёс в мире живет в Португалии и через несколько месяцев может справить свое 31-летие. Предыдущий рекорд продержался почти век.

Новым рекордсменом стал пёс по кличке Бобби, живущий в семье Коста в деревне Конкуеирос в Португалии, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса. Он чистокровный Рафейру ду Алентежу, или португальская сторожевая. В среднем собаки этой породы живут 12–14 лет. Бобби появился на свет 11 мая 1992 года, на 1 февраля 2023 года ему исполнилось 30 лет и 266 дней. Его возраст подтвердили в Ветеринарно-медицинской службе муниципалитета Лейрии, где пес зарегистрирован.

История Бобби удивительна с первых дней его жизни. Он родился одним из четырех щенков мужского пола, но остался единственным выжившим из всего помета, и то благодаря случайному стечению обстоятельств. Отец семейства Коста в те годы был охотником, и в семье всегда было много собак, но еще больше они позволить себе не могли, поэтому от новорожденных щенков было решено избавиться. Забирая малышей, пока их мать отсутствовала, взрослые в спешке не заметили одного из них. Позже о нем прознали дети, но решили хранить его существование в секрете, пока щенок не откроет глаза, зная, что тогда взрослые уже не смогут от него избавиться и вынуждены будут оставить. Так в семье Коста появился Бобби.

По мнению хозяина Бобби Леонеля, одним из главных факторов, поспособствовавших долгожительству Бобби, стала спокойная и мирная среда вдали от городов. Пёс никогда не сидел на цепи и не ходил на поводке, всегда свободно бегая по округе. Он вырос со множеством других животных и очень социален. Сейчас, когда по причине старости ему уже трудно ходить, Бобби в основном отдыхает на заднем дворе со своими четырьмя друзьями-котами. Кормили его всю жизнь человеческой пищей, но предварительно вымоченной в воде, чтобы избавиться от большей части приправ. Пса регулярно водят к ветеринару, и проверки показывают, что для своего преклонного возраста он чувствует себя хорошо.