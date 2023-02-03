Шаланда метнула стопку бетонных плит в дорожный знак возле Колтушей

Большегрузы продолжают терять тяжеленные стройматериалы на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Накануне под Колтушами досталось дорожному знаку. Людям повезло на траектории полета груза не оказаться.
Днем 2 февраля около Колтушей шаланда Scania потеряла перевозимые бетонные плиты, скорее всего, при повороте, сообщили 3 февраля в дорожном комитете Ленобласти. Несколько стопок незакрепленных плит вылетели из прицепа на обочину и попали прямо в дорожный знак, почти припечатав его к земле. Досталось также барьерному ограждению.
«Пострадавших нет. Не хочется думать об итогах, если бы это произошло, когда сбоку от грузовика тихо ехала себе какая-нибудь легковушка. Обошлось. Если видите, что груз шатается, — лучше остановитесь лишний раз. Авось не всегда работает», — отметили в телеграм-канале Dorogi_lo.
В Петербурге накануне грузовик рассыпал трубы на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта. А днем ранее аналогичное происшествие случилось на путепроводе «Нева».