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    В Петербурге второй день валяют трубы по дорогам. Нежданное препятствие собрало пробку на Кубинской

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    Движение в Московском районе Петербурга днем 2 февраля осложнило неожиданное препятствие: на одном из перекрестков грузовик обронил трубы. Это уже второй такой случай за два дня.

    На перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта грузовик потерял три трубы, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей. Трубы лежат на проезжей части посреди перекрестка, мешая проезду. По данным «Яндекс.Пробок», на Кубинской улице из-за них скопились заторы к перекрестку с Ленинским с обеих сторон.

    Такую же трубу накануне уронил грузовик на путепроводе «Нева» в створе Народной улицы. Но она упала с шаланды лишь наполовину.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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