В Петербурге второй день валяют трубы по дорогам. Нежданное препятствие собрало пробку на Кубинской

Движение в Московском районе Петербурга днем 2 февраля осложнило неожиданное препятствие: на одном из перекрестков грузовик обронил трубы. Это уже второй такой случай за два дня.



На перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта грузовик потерял три трубы, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей. Трубы лежат на проезжей части посреди перекрестка, мешая проезду. По данным «Яндекс.Пробок», на Кубинской улице из-за них скопились заторы к перекрестку с Ленинским с обеих сторон.