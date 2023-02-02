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    Специалисты «Теплосети» вернули тепло жителям Центрального района Петербурга

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    Технологическое нарушение на сети в центре Петербурга, оставившее часть жителей без тепла, удалось ликвидировать. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе «Теплосети».

    «В ходе ремонтно-восстановительных работ заменено более трёх метров ненадёжного трубопровода. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка. Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы», — рассказали на предприятии.

    Днём в четверг «Фонтанка» сообщала, что жители Центрального района жалуются на остывшие батареи и холодную воду. В «Теплосети» объяснили, что обнаружили дефект на сетях у дома 34 по 5-й Советской улице во время планового объезда около суток назад. Там предупреждали, что работы продлятся до девяти вечера.

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