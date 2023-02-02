    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.12eur76.22

    Прямо у центрального входа. В ГМЗ «Петергоф» нашли старую авиабомбу

    362
    обсудить
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Опасная находка прервала ремонт в петергофском музее-заповеднике утром 2 февраля. Петербургские спасатели показали, как увозили боеприпас подальше от людей.

    Около 10 часов утра во время ремонтных работ у центрального входа в «Верхний сад» государственного музея-заповедника «Петергоф» обнаружили старый боеприпас. Это оказалась фугасная авиационная бомба ФАБ-50 времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

    ПоделитьсяПоделиться

    На место вызвали спасателей. Бойцы пиротехнического расчета Невского спасательного центра аккуратно уложили снаряд на носилки, а затем вывезли на полигон, где его утилизируют.

    Фото: пресс-служба ГУ МЧС Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургБоеприпасы времен ВОВПетергоф
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close