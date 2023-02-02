Прямо у центрального входа. В ГМЗ «Петергоф» нашли старую авиабомбу

Опасная находка прервала ремонт в петергофском музее-заповеднике утром 2 февраля. Петербургские спасатели показали, как увозили боеприпас подальше от людей.
Около 10 часов утра во время ремонтных работ у центрального входа в «Верхний сад» государственного музея-заповедника «Петергоф» обнаружили старый боеприпас. Это оказалась фугасная авиационная бомба ФАБ-50 времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.
На место вызвали спасателей. Бойцы пиротехнического расчета Невского спасательного центра аккуратно уложили снаряд на носилки, а затем вывезли на полигон, где его утилизируют.