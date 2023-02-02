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    Проезд по Бухарестской улице ограничат до лета из-за ремонта путей

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    Ремонт и работы на коммуникациях с 4 февраля изменят схему движения транспорта с трех районах Петербурга: Фрунзенском, Московском и Колпинском. Самые долгие ограничения ждут Купчино — до начала лета.

    До 8 июня будет ограничено движение по Бухарестской улице на участке от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы, сообщает 2 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут ремонтировать трамвайные пути.

    В Московском районе водителей потеснят для строительства инженерных сетей. До 17 февраля из-за них будет перекрыта улица Решетникова от Сызранской улицы до тупика.

    В Колпино до 10 февраля ограничат проезд на перекрестке Вознесенского шоссе и Водопадной улицы. Там будут строить газопровод. На начало февраля запланированы первый и второй этапы работ.

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