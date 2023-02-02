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    Продажи серии Samsung S23 в России обещают начать во второй половине февраля

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    2 комментария

    Продажи новых смартфонов Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra могут стартовать в России через несколько дней после старта продаж в мире 17 февраля, передает 2 февраля ТАСС со ссылкой на маркетплейсы и ретейлеров. У некоторых ретейлеров предзаказ можно будет сделать уже сегодня, цена — от 75 тысяч рублей.

    Так, на «Яндекс.Маркете» крупная партия товара должна появиться до конца февраля, на Wildberries — в ближайшие недели. В «Мегафоне» сообщили, что предзаказ на Samsung Galaxy S23 начнется 2 февраля, а вскоре после этого и продажи. В МТС ждут большой спрос. В «М.Видео-Эльдорадо» также обещали открыть предзаказ сегодня ночью, а продажу — после первой половины февраля.

    Южнокорейская компания Samsung 1 февраля представила три новых смартфона: Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Они все оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2. S23, S23 Plus и четырьмя камерами (S23 Ultra — пятью). Серия представлена в четырех матовых оттенках. По информации МТС, Samsung Galaxy S23 с памятью 128 Гб будет стоить около 75 тыс. рублей, с памятью 256 Гб — около 80 тыс. рублей. Флагманская версия S23 Ultra с памятью 256 Гб — около 110 тыс. рублей, 512 Гб — около 120, а 1 Тб — около 140 тыс. рублей.

    Samsung приостановил поставку смартфонов в Россию весной 2022 года. Сейчас продукция ввозится по схеме параллельного импорта.

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    Комментарии 2

    triton197702 Фев 2023 в 07:29
    Оперативки то скока?
    +0−0
    Maik502 Фев 2023 в 07:26
    Ждём не дождёмся... :)
    +0−0
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