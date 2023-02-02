Продажи серии Samsung S23 в России обещают начать во второй половине февраля

Продажи новых смартфонов Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra могут стартовать в России через несколько дней после старта продаж в мире 17 февраля, передает 2 февраля ТАСС со ссылкой на маркетплейсы и ретейлеров. У некоторых ретейлеров предзаказ можно будет сделать уже сегодня, цена — от 75 тысяч рублей.



Так, на «Яндекс.Маркете» крупная партия товара должна появиться до конца февраля, на Wildberries — в ближайшие недели. В «Мегафоне» сообщили, что предзаказ на Samsung Galaxy S23 начнется 2 февраля, а вскоре после этого и продажи. В МТС ждут большой спрос. В «М.Видео-Эльдорадо» также обещали открыть предзаказ сегодня ночью, а продажу — после первой половины февраля.

