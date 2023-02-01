Арифметическая загадка. За год население России сократилось на полмиллиона, но в Петербурге все наоборот

Численность населения России за 2022 год сократилось более чем на 550 тысяч человек. Это следует из предварительных данных Росстата.



Так, на начало 2022 года в стране проживало 146 980 61 человек, на начало 2023-го жителей было уже 146 424 729.

В Росстате уточнили, что не считали людей в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Все цифры приведены согласно данным переписи населения, к которым прибавили родившихся с приехавшими и вычли умерших с уехавшими.

В Петербурге в начале 2023 года проживает 5 598 486 человек, год назад, согласно данным Петростата, было 5 377 503, то есть население увеличилось почти на 221 тысячу жителей. Примечательно, что еще в ноябре 2022 года Петростат давал цифру 5 367,9 тыс. и указывал на сокращение из-за «естественной убыли».

