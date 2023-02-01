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    Арифметическая загадка. За год население России сократилось на полмиллиона, но в Петербурге все наоборот

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    17 комментариев

    Численность населения России за 2022 год сократилось более чем на 550 тысяч человек. Это следует из предварительных данных Росстата.

    Так, на начало 2022 года в стране проживало 146 980 61 человек, на начало 2023-го жителей было уже 146 424 729.

    В Росстате уточнили, что не считали людей в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Все цифры приведены согласно данным переписи населения, к которым прибавили родившихся с приехавшими и вычли умерших с уехавшими.

    В Петербурге в начале 2023 года проживает 5 598 486 человек, год назад, согласно данным Петростата, было 5 377 503, то есть население увеличилось почти на 221 тысячу жителей. Примечательно, что еще в ноябре 2022 года Петростат давал цифру 5 367,9 тыс. и указывал на сокращение из-за «естественной убыли».

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    Комментарии 17

    Софокл Аристархович'01 Фев 2023 в 17:00
    Да тут арифметическая загадка иная.
    С момента присоединения территорий, и облегчения процесса получения гражданства для иностранных граждан, население должно было "ах, как" вырасти! А тут... печалька!
    Получается, если бы без все вышеуказанных процессов, численность населения снизилась бы еще более, чем в два раза
    p.s.: либо старое, но вечное ...про "Три вида лжи" (...ложь, большая ложь и статистика)
    +0−0
    Гость01 Фев 2023 в 16:57
    При мне за 2022 ушло не дожив 50 .10 человек какая пенсия мат вашу на камчатке
    +0−0
    MidNightWoodpecker01 Фев 2023 в 16:46
    Пол ляма убыль , это Росстат загнул, столько даже укры не заявляют.
    +0−0
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