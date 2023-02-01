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    Аномалия продолжится. Метеорологи дали Петербургу прогноз на февраль

    2027
    2 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Европейская часть России встречает последний зимний месяц в условиях аномального тепла, и эта тенденция, по прогнозу центра «ФОБОС», сохранится.

    Почти весь январь в центральных регионах было необычно тепло для зимы, только в середине месяца пришли настоящие морозы, и то ненадолго. В Петербурге с начала года случилось в общей сложности 17 оттепелей, и в результате положительная аномалия температуры составила более 2 градусов. В Москве январь оказался в среднем на 1,5 градуса теплее нормы, а, например, в Симферополе — на 3,5 градуса.

    В феврале, по оценке метеорологов, почти вся Европейская территория Россия останется в зоне положительной температурной аномалии. Причём в Петербурге, Ленобласти, Карелии и в Поморье перегрев может составить более 4 градусов.

    «Объясняется это тем, что регион продолжат осваивать атлантические циклоны. Смещаться они будут преимущественно в северных широтах, так что в атмосфере будут превалировать южные воздушные потоки. Минус в том, что на севере Русской равнины из-за этого ожидается сильный снег: сумма осадков по итогам месяца здесь может превысить норму в 1,5 раза», — отмечает «ФОБОС».

    В Москве тоже будет теплее, велика вероятность оттепелей, а количество осадков, как ожидается, не превысит норму. Небольшое похолодание придёт в центральные районы только в середине месяца.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 2

    Avs715301 Фев 2023 в 12:47
    "метеорологи дали"
    В первый раз что ли?
    +0−0
    Litl_m01 Фев 2023 в 12:46
    ГУП ТЭК со своими атомными счетами за отопление вкурсе недеюсь?
    +0−0
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