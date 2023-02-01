Аномалия продолжится. Метеорологи дали Петербургу прогноз на февраль

Почти весь январь в центральных регионах было необычно тепло для зимы, только в середине месяца пришли настоящие морозы, и то ненадолго. В Петербурге с начала года случилось в общей сложности 17 оттепелей, и в результате положительная аномалия температуры составила более 2 градусов. В Москве январь оказался в среднем на 1,5 градуса теплее нормы, а, например, в Симферополе — на 3,5 градуса.

В феврале, по оценке метеорологов, почти вся Европейская территория Россия останется в зоне положительной температурной аномалии. Причём в Петербурге, Ленобласти, Карелии и в Поморье перегрев может составить более 4 градусов.



«Объясняется это тем, что регион продолжат осваивать атлантические циклоны. Смещаться они будут преимущественно в северных широтах, так что в атмосфере будут превалировать южные воздушные потоки. Минус в том, что на севере Русской равнины из-за этого ожидается сильный снег: сумма осадков по итогам месяца здесь может превысить норму в 1,5 раза», — отмечает «ФОБОС».

