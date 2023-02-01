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    «Ещё они дышат клеем и кремом для обуви». Депутаты Петербурга запретят продавать детям зажигалки

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    18 комментариев

    Депутаты хотят запретить продавать зажигалки детям. Такой законопроект приняли в первом чтении в парламенте Петербурга 1 февраля.

    Документ представил один из его авторов — член фракции «Единой России» Антон Соловьёв. По его словам, среди подростков распространяется форма токсикомании «сниффинг»: для достижения опьянения используют бытовой газ, летучие вещества дезодорантов, бензин. По словам Соловьёва, за несколько лет от последствий токсикомании погибли 11 подростков. «Раньше дышали кремом для обуви «Карат» и клеем»,— добавил депутат, подчеркнув, что сейчас производители идут в ногу со временем и убирают токсичные компоненты из состава, поэтому самыми опасными остаются зажигалки.

    Документом предполагается, что продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, будет наказываться штрафом для граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

    Ряд депутатов посчитал, что законопроект не будет работать, так как предполагает, что следить за его исполнением будут сотрудники комитета по законности, у которых фактически нет таких возможностей из-за большого объёма работы. «Неисполняемые запреты разрушают уважение в обществе к закону», — заметил «яблочник» Александр Шишлов.

    Однако документ всё же приняли за основу. За проголосовали 38 человек. 7 воздержались и двое были против.

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    Комментарии 18

    7:4001 Фев 2023 в 12:45
    глупости в России давно уже нет ни клея такого ни георгина.
    как наркоман с 15летним стажем говорю
    +0−0
    Alexander 1701 Фев 2023 в 12:41
    Да когда же этот цирк закончится?
    +1−0
    Заливщик голосовых планок01 Фев 2023 в 12:40
    Выхлопными газами ещё дышат! И сероводородом с Нового Света. :)
    +3−0
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