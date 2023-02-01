«Ещё они дышат клеем и кремом для обуви». Депутаты Петербурга запретят продавать детям зажигалки

Депутаты хотят запретить продавать зажигалки детям. Такой законопроект приняли в первом чтении в парламенте Петербурга 1 февраля.
Документ представил один из его авторов — член фракции «Единой России» Антон Соловьёв. По его словам, среди подростков распространяется форма токсикомании «сниффинг»: для достижения опьянения используют бытовой газ, летучие вещества дезодорантов, бензин. По словам Соловьёва, за несколько лет от последствий токсикомании погибли 11 подростков. «Раньше дышали кремом для обуви «Карат» и клеем»,— добавил депутат, подчеркнув, что сейчас производители идут в ногу со временем и убирают токсичные компоненты из состава, поэтому самыми опасными остаются зажигалки.
Документом предполагается, что продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, будет наказываться штрафом для граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Ряд депутатов посчитал, что законопроект не будет работать, так как предполагает, что следить за его исполнением будут сотрудники комитета по законности, у которых фактически нет таких возможностей из-за большого объёма работы. «Неисполняемые запреты разрушают уважение в обществе к закону», — заметил «яблочник» Александр Шишлов.
Однако документ всё же приняли за основу. За проголосовали 38 человек. 7 воздержались и двое были против.