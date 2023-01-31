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    Закрытыми номерами на платной парковке в Петербурге займется особый отдел. Лишнее уберут

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    В петербургском Центре управления парковками создан специальный отдел пеших инспекторов. Их задача среди прочего — снимать посторонние предметы с автомобильных номеров, которые не позволяют зафиксировать нарушение в платной зоне.

    Как стало известно «Фонтанке», в рейды инспекторы выйдут уже с 1 февраля. В их функции входит также общий осмотр зоны платной парковки, состояния знаков и разметки. В случае, если они видят автомобиль с закрытым номером, инспекторы должны его снять. После этого, если передвижные комплексы фото- и видеофиксации «Дозор» определят автовладельца как неплательщика, ему будет выписан стандартный штраф в 3 тысячи рублей.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, как автовладельцы в Петербурге прячут номера в платной зоне, чтобы не тратить 100 рублей в час. Комитет по транспорту обсуждал опыт Москвы с привлечением антитеррористической комиссии для эвакуации неопознанных машин и Казани — с установкой на такие машины блокираторов. Однако дальше предложений дело не шло, при этом у инспекторов Центра управления парковками, как подчеркивали чиновники, никаких полномочий убирать посторонние предметы с автомобилей не было.

    В прошлом году платная зона окончательно распространилась на Центральный и Адмиралтейский районы, в 2023 году подобные зоны должны появиться в Василеостровском и Петроградском. После многочисленных претензий администрация изменила подход к разрешениям местных жителей на льготную парковку: теперь они действуют в границах всего района, а не только конкретного муниципального округа, в котором проживает резидент.

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