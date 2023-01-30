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    «Ведомости»: «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой краски. Для заказа пока доступны только три цвета

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    Российский автогигант «АвтоВАЗ» столкнулся с временным дефицитом лакокрасочных материалов. В результате для заказа остались доступны всего несколько цветов, другие раньше весны не обещают.

    О проблемах с краской на «АвтоВАЗе» «Ведомостям» рассказали представитель компании и дилеры марки. Со слов последних, автомобили LADA сейчас можно заказать лишь в черном, белом или темно-зеленом цветах, другие, вероятно, будут доступны не раньше марта, пишет издание 30 января. Дилерам приходят также коричневые и серые машины, но заказать такие нельзя — «АвтоВАЗ» самостоятельно меняет цвета в небольшой части заказа на другие по мере их нахождения.

    По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, в последнее время «АвтоВАЗ» использовал автоэмали Basf и Henkel. Химический концерн Basf SE свернул свою деятельность в России летом 2022 года. Henkel также объявлял о намерении уйти из России, но в декабре «КоммерсантЪ» писал, что концерну пока не удалось продать бизнес, и российское подразделение решили сделать самостоятельной компанией под другим брендом. Также, со слов Бургазлиева, у «АвтоВАЗа» проблемы еще и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов Eisenmann, которые использует автопроизводитель.

    Представитель «АвтоВАЗа» рассказал изданию, что в компании рассчитывают решить вопрос в ближайшие недели. «Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок», — отметил он. В Минпромторге отметили, что «АвтоВАЗ» и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии на площадке ведомства, и добавили, что отсутствие некоторых цветов краткосрочно и не влияет на запланированные объемы производства. Как отметил источник издания, по спросу эта ситуация сильно не ударит, поскольку большая часть продаж и до этого приходилась на черные и белые машины.

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    Комментарии 24

    vic_5e4cd1938d1a830 Янв 2023 в 17:20
    " ...по спросу эта ситуация сильно не ударит, поскольку большая часть продаж и до этого приходилась на черные и белые машины."

    Всегда удивляла страсть граждан к чёрному цвету авто. Во-первых, чёрный цвет гармоничен, только на больших представительских авто. Во-вторых, если чёрный авто не надраин до звёздного сияния, то "грязный чёрный" выглядит грязнее всех других цветов. Ну и в -третьих, если уж ездишь на сияющем чёрном авто, то и самому, для гармонии, нужно быть, как минимум, в костюме с галстуком и начищенных ботинках. Приехать, например, в магазин или на дачу на чёрном авто с рассадой или шашлыком в багажнике, это какой-то сюр и карнавал. Полагаю, что покупая чёрный авто, люди подспудно хотят быть похожи на чиновников или бандитов, т.е. якобы добавляют себе уверенности или статусности. Ну или отсутствие вкуса, по аналогии с тем, что подавляющее количество граждан ходит в унылой чёрной одежде, некоторые, умудряются и детей так одевать. Поэтому, рассуждения, типа, "а мне нравится чёрный" или "мне всё-равно какой цвет", это или из разряда желания казаться солиднее или агрессивнее или отсутствие вкуса.
    В общем, если ты не чиновник высокого ранга, то хуже чёрного цвета для авто, только розовый.
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