«Ведомости»: «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой краски. Для заказа пока доступны только три цвета

Российский автогигант «АвтоВАЗ» столкнулся с временным дефицитом лакокрасочных материалов. В результате для заказа остались доступны всего несколько цветов, другие раньше весны не обещают.
О проблемах с краской на «АвтоВАЗе» «Ведомостям» рассказали представитель компании и дилеры марки. Со слов последних, автомобили LADA сейчас можно заказать лишь в черном, белом или темно-зеленом цветах, другие, вероятно, будут доступны не раньше марта, пишет издание 30 января. Дилерам приходят также коричневые и серые машины, но заказать такие нельзя — «АвтоВАЗ» самостоятельно меняет цвета в небольшой части заказа на другие по мере их нахождения.
По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, в последнее время «АвтоВАЗ» использовал автоэмали Basf и Henkel. Химический концерн Basf SE свернул свою деятельность в России летом 2022 года. Henkel также объявлял о намерении уйти из России, но в декабре «КоммерсантЪ» писал, что концерну пока не удалось продать бизнес, и российское подразделение решили сделать самостоятельной компанией под другим брендом. Также, со слов Бургазлиева, у «АвтоВАЗа» проблемы еще и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов Eisenmann, которые использует автопроизводитель.
Представитель «АвтоВАЗа» рассказал изданию, что в компании рассчитывают решить вопрос в ближайшие недели. «Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок», — отметил он. В Минпромторге отметили, что «АвтоВАЗ» и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии на площадке ведомства, и добавили, что отсутствие некоторых цветов краткосрочно и не влияет на запланированные объемы производства. Как отметил источник издания, по спросу эта ситуация сильно не ударит, поскольку большая часть продаж и до этого приходилась на черные и белые машины.