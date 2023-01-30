«Ведомости»: «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой краски. Для заказа пока доступны только три цвета

Российский автогигант «АвтоВАЗ» столкнулся с временным дефицитом лакокрасочных материалов. В результате для заказа остались доступны всего несколько цветов, другие раньше весны не обещают.



О проблемах с краской на «АвтоВАЗе» «Ведомостям» рассказали представитель компании и дилеры марки. Со слов последних, автомобили LADA сейчас можно заказать лишь в черном, белом или темно-зеленом цветах, другие, вероятно, будут доступны не раньше марта, пишет издание 30 января. Дилерам приходят также коричневые и серые машины, но заказать такие нельзя — «АвтоВАЗ» самостоятельно меняет цвета в небольшой части заказа на другие по мере их нахождения.