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    В Тюмени нетрезвый водитель поругался с тёщей и протаранил пять автомобилей

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    Нетрезвый житель Тюмени протаранил пять припаркованных автомобилей. Полицейским он покаялся, что выпил и поссорился с тещей, что и заставило его сесть за руль.

    Как сообщает 30 января в телеграм-канале пресс-служба региональной ГИБДД, массовую аварию на своем автомобиле «Фольксваген-Туарег» 40-летний мужчина устроил накануне. Досталось «Шкоде-Рапид», «Ниссану», «Лексусу», «Вольво» и «Хёндэ». Водитель пытался скрыться, но за ним поехал свидетель происшествия, который и указал полицейским на его машину.

    ГИБДД Тюменской области

    Сидя в салоне машины сотрудников ГИБДД, мужчина сознался, что употреблял алкоголь, затруднившись точно назвать количество выпитого. Прибор показал 1,15 мг на литр выдыхаемого воздуха.

    В свое оправдание водитель, который раньше не привлекался к ответственности за нарушения, сказал, что поругался с любимой тещей и поехал домой, хотя отец его уговаривал не делать этого.

    На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП.

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