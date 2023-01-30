В Тюмени нетрезвый водитель поругался с тёщей и протаранил пять автомобилей

Нетрезвый житель Тюмени протаранил пять припаркованных автомобилей. Полицейским он покаялся, что выпил и поссорился с тещей, что и заставило его сесть за руль.



Как сообщает 30 января в телеграм-канале пресс-служба региональной ГИБДД, массовую аварию на своем автомобиле «Фольксваген-Туарег» 40-летний мужчина устроил накануне. Досталось «Шкоде-Рапид», «Ниссану», «Лексусу», «Вольво» и «Хёндэ». Водитель пытался скрыться, но за ним поехал свидетель происшествия, который и указал полицейским на его машину.

