В Хабаровском крае полицейские спасли мужчину, который сутки провел в машине из-за микроинсульта

В Хабаровском крае мужчина, у которого случился микроинсульт, сутки провел в автомобиле. Его нашли и спасли полицейские. Подробности 30 января сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. В полицию обратилась 73-летняя женщина, которая попросила отыскать ее сына — 49-летнего инвалида первой группы. Она рассказала, что сын уехал ранним утром на машине и не вернулся ни к обеду, ни к вечеру. При этом его телефон доступен, но на звонки он не отвечает.

Полиция выяснила, что мужчина работает в такси, и в тот день отработал несколько заявок, после чего вышел из приложения. Полицейские нашли автомобиль пропавшего мужчины по записям с видеокамер. Машина двигалась по объездной дороге из Центрального в Ленинский округ. Таксиста нашли во дворе спустя сутки. Он сидел на водительском месте, на вопросы не отвечал и двигаться не мог. «Полицейские немедленно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали микроинсульт», — добавляет ведомство.