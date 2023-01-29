«Швеция будет в шоке». Эрдоган рассказал о возможности «другого заявления» о вступлении Финляндии в НАТО

Анкара может дать «другое заявление» по вопросу вступления Финляндии в НАТО. И Швецию оно может шокировать. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



«Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, Швеция будет в шоке», – заявил глава государства на встрече с представителями молодежи. Об этом 29 января сообщает SonDakika.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Заявки на вступление в альянс Швеция и Финляндия подали одновременно – 18 мая. Для того, чтобы принять новых членов в НАТО, заявки должны ратифицировать все страны-участницы.