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    «Швеция будет в шоке». Эрдоган рассказал о возможности «другого заявления» о вступлении Финляндии в НАТО

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    Анкара может дать «другое заявление» по вопросу вступления Финляндии в НАТО. И Швецию оно может шокировать. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, Швеция будет в шоке», – заявил глава государства на встрече с представителями молодежи. Об этом 29 января сообщает SonDakika.

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

    Заявки на вступление в альянс Швеция и Финляндия подали одновременно – 18 мая. Для того, чтобы принять новых членов в НАТО, заявки должны ратифицировать все страны-участницы.

    Однако, с этим возникли проблемы. Изначально Турция выдвигала целый ряд условий. В последнее время, отношения Анкары и Стокгольма резко ухудшились. Виной тому акции в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.

    Сначала участники использовали куклу, изображающую нынешнего президента Турции Эрдогана. Несколько дней спустя ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан вышел к турецкому посольству в Стокгольме и сжег Коран. После этого Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки заявления на вступление в НАТО.

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    НАТОТурцияФинляндияШвеция
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