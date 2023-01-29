«Швеция будет в шоке». Эрдоган рассказал о возможности «другого заявления» о вступлении Финляндии в НАТО

Анкара может дать «другое заявление» по вопросу вступления Финляндии в НАТО. И Швецию оно может шокировать. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, Швеция будет в шоке», – заявил глава государства на встрече с представителями молодежи. Об этом 29 января сообщает SonDakika.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Заявки на вступление в альянс Швеция и Финляндия подали одновременно – 18 мая. Для того, чтобы принять новых членов в НАТО, заявки должны ратифицировать все страны-участницы.
Однако, с этим возникли проблемы. Изначально Турция выдвигала целый ряд условий. В последнее время, отношения Анкары и Стокгольма резко ухудшились. Виной тому акции в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.
Сначала участники использовали куклу, изображающую нынешнего президента Турции Эрдогана. Несколько дней спустя ультраправый датский политик и адвокат Расмус Палудан вышел к турецкому посольству в Стокгольме и сжег Коран. После этого Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки заявления на вступление в НАТО.