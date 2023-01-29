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    Юноша угнал каршеринг в центре Петербурга, доехал до КАД и попал в аварию. Скрыться ему не удалось

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    Молодой человек угнал каршеринговый «Фольксваген» и поехал кататься. С машиной ему справиться не удалось, да и попытка скрыться от полиции закончилась неудачей.

    Брошенный Volkswagen Polo полиция нашла около 9 часов утра 28 января. Машина стояла на 61-м километре КАД после аварии. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Позднее к сотрудникам правоохранительных органов обратился представитель каршеринговой компании. Он рассказал, что злополучный «Фольксваген» был угнан от дома 54 по набережной реки Фонтанки.

    Несколькими часами позже у дома 79 по улице Марата полиция задержала 19-летнего молодого человека. Ему грозит наказание по статье 166 Уголовного кодекса (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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