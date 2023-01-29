Юноша угнал каршеринг в центре Петербурга, доехал до КАД и попал в аварию. Скрыться ему не удалось

Молодой человек угнал каршеринговый «Фольксваген» и поехал кататься. С машиной ему справиться не удалось, да и попытка скрыться от полиции закончилась неудачей.



Брошенный Volkswagen Polo полиция нашла около 9 часов утра 28 января. Машина стояла на 61-м километре КАД после аварии. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее к сотрудникам правоохранительных органов обратился представитель каршеринговой компании. Он рассказал, что злополучный «Фольксваген» был угнан от дома 54 по набережной реки Фонтанки.