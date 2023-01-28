В Петербурге будут помогать детям участников боевых действий, даже если опека не оформлена

Петербуржца мобилизовали, а его супруга оказалась в тремя детьми на руках. Дети – от первого брака, опека оформлена не была. Согласно действующим нормам, льготы им не положены. Такой вопрос губернатору Петербурга Александру Беглову днем 28 января задала жительница города, чей муж сейчас находится в зоне боевых действий.



Она отметила, что отец детей скончался. Дети зовут мобилизованного жителя города папой, но официального статуса у него нет. Глава города отметил, что ситуация – не единичная, а делить детей на родных и нет – нельзя.

