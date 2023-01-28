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    Мобилизация

    В Петербурге будут помогать детям участников боевых действий, даже если опека не оформлена

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    Петербуржца мобилизовали, а его супруга оказалась в тремя детьми на руках. Дети – от первого брака, опека оформлена не была. Согласно действующим нормам, льготы им не положены. Такой вопрос губернатору Петербурга Александру Беглову днем 28 января задала жительница города, чей муж сейчас находится в зоне боевых действий.

    Она отметила, что отец детей скончался. Дети зовут мобилизованного жителя города папой, но официального статуса у него нет. Глава города отметил, что ситуация – не единичная, а делить детей на родных и нет – нельзя.

    Чиновникам дали поручение «найти правовой механизм» для решения вопроса. Нашли быстро. Поправки в Социальный кодекс Петербурга уже проходят антикоррупционную экспертизу.

    Согласно документу, меры поддержки мобилизованных будут распространяться «на детей и лиц старше 18 лет, являющихся пасынками и падчерицами, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство в семьях граждан, которые являются (являлись) участниками специальной военной операции».

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