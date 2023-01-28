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    Во Франции отменяют обязательный карантин для больных коронавирусом

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    Во Франции отменили обязательный карантин для людей с коронавирусом. Об этом 28 января сообщило министерство здравоохранения республики.

    «С 1 февраля <...> систематическая изоляция лиц с положительным результатом теста на COVID-19 и проведение теста на второй день после уведомления о контакте с больным для тех, у кого нет симптомов, больше не потребуются», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

    В министерстве также предупредили, что возмещение расходов на анализы в рамках государственного медицинского страхования тем, кто контактировал с больными COVID-19, будет прекращено. Такое решение в ведомстве объяснили благоприятной эпидемической обстановкой, а также медленным распространением вируса во Франции.

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    ФранцияКарантинКоронавирус
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