Во Франции отменяют обязательный карантин для больных коронавирусом

Во Франции отменили обязательный карантин для людей с коронавирусом. Об этом 28 января сообщило министерство здравоохранения республики.



«С 1 февраля <...> систематическая изоляция лиц с положительным результатом теста на COVID-19 и проведение теста на второй день после уведомления о контакте с больным для тех, у кого нет симптомов, больше не потребуются», — отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).



В министерстве также предупредили, что возмещение расходов на анализы в рамках государственного медицинского страхования тем, кто контактировал с больными COVID-19, будет прекращено. Такое решение в ведомстве объяснили благоприятной эпидемической обстановкой, а также медленным распространением вируса во Франции.

