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    На МКАД полыхает склад. Огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров

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    Крупный пожар тушат в подмосковном Красногорске в ночь на 28 января. Горит склад на территории строительного рынка «Синдика».

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    Как сообщили в региональном МЧС, пожарных на 65-й км МКАД вызвали в двенадцатом часу ночи. К приезду первого пожарно-спасательного подразделения склад полыхал по всей площади.

    «Площадь пожара составляет 2100 квадратных метров», — рассказали в ведомстве. К тушению привлекли 27 расчётов — это почти 90 человек.

    MSK1 пишет, что на складе хранятся стройматериалы. Как добавляет издание, в 2017 году на территории рынка уже был пожар, тогда обгорели 55 квадратных метров.

    Информация о пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

    Позднее в МЧС проинформировали, что в 00:42 пожар был локализован. Тушение огня продолжается.

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