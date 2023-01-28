На МКАД полыхает склад. Огонь охватил более 2 тысяч квадратных метров

Крупный пожар тушат в подмосковном Красногорске в ночь на 28 января. Горит склад на территории строительного рынка «Синдика».
Как сообщили в региональном МЧС, пожарных на 65-й км МКАД вызвали в двенадцатом часу ночи. К приезду первого пожарно-спасательного подразделения склад полыхал по всей площади.
«Площадь пожара составляет 2100 квадратных метров», — рассказали в ведомстве. К тушению привлекли 27 расчётов — это почти 90 человек.
MSK1 пишет, что на складе хранятся стройматериалы. Как добавляет издание, в 2017 году на территории рынка уже был пожар, тогда обгорели 55 квадратных метров.
Информация о пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на чрезвычайное ведомство.
Позднее в МЧС проинформировали, что в 00:42 пожар был локализован. Тушение огня продолжается.