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    Начальницу сектора Адмиралтейского РЖА со взяткой в 350 тысяч отпустили домой

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    Октябрьский районный суд Петербурга определил под домашний арест сотрудницу Жилищного агентства Адмиралтейского района Галину Масленникову 27 января. Ей предъявлено обвинение в крупной взятке.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, свободу обвиняемой ограничили пределами квартиры до 25 марта.

    58-летняя Масленникова возглавляет сектор по работе с договорами, указано на сайте районного жилагентства. Следственный комитет вменяет ей незаконное получение 350 тысяч рублей. Согласно материалам, деньги в период с января 2020-го по март прошлого года перечислялись коммерсантами за возможность пользоваться нежилыми помещениями, за содержанием которых следит Адмиралтейское РЖА.

    В СК сообщали, что женщина брала взятки «через посредников и совместно с неустановленными лицами».

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