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    Книги

    Рукописная книга Цветаевой ушла с молотка за 7 миллионов. А с ней — подпольная типография в коробке от конфет

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    Рукописная книга Марины Цветаевой, выведенная на бумаге красными чернилами в 1921 году, продана 26 января на аукционе «Литфонд», — сообщает официальный сайт аукциона. В описании топ-лота, ушедшего за 7,2 миллиона рублей, говорится, что сборник стихов «Ученик» — цикл, состоящий из семи стихотворений, — был обращен к Сергею Михайловичу Волконскому (1860–1937), внуку декабриста, театральному деятелю и писателю. Они подружились в 1919 году в Москве, ему было 60 лет, ей — 28.

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    Цветаева помогала Волконскому переписывать рукописи его книг, а в 1921 году написала этот цикл стихотворений, который вошел в сборник «Ремесло» без посвящения. Однако в 1936 году поэт в одном из экземпляров подписала посвящение, указав: «Я тогда не проставила посвящения — чтобы его не смущать. Люблю его — до сих пор (1921–1936 гг.) М. Ц.»

    Проданный на торгах неназванному владельцу экземпляр обладает музейной ценностью и происходит из собрания семьи Анатолия Наля, служившего актером Театра им. Е. Вахтангова, а до того начинавшего как поэт, предисловие к одной из книг которого написал Михаил Кузмин.

    Среди других топ-лотов аукциона была подпольная революционная походная мини-типография, замаскированная в жестяной коробке, по всей видимости, из-под конфет Perfect (ушла за 170 тысяч рублей). А из предметов нашего времени — мастерок Ельцина и Лужкова, которым были заложены первый и последний камни Храма Христа Спасителя (200 тысяч рублей).

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