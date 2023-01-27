Михаилу Барышникову — 75. Десять видео самых удивительных выступлений артиста

Фото: кадр из видео Kent G Becker/YouTube Поделиться Поделиться





Знаменитый танцовщик Кировского (Мариинского театра) совершил, вслед на Рудольфом Нуреевым, свой легендарный «прыжок в свободу» в 1974 году, оставшись за границей, когда труппа театра выехала на гастроли в Канаду. На Западе, где у него были уже к тому моменту друзья, он быстро стал своим. И по другой стороне океана, где остался СССР, он не особенно грустил. Ведь и до отъезда Барышников не чувствовал себя в полной мере дома — ни в Риге, где рос, и где его семью (по воспоминаниям самого Барышникова) «воспринимали как русских оккупантов» (из-за отца-военного), ни в Петербурге, куда приехал учиться в теперешнее Вагановское (тут его уже считали латышом) к педагогу Нуреева — Александру Пушкину.



Свой период жизни в Ленинграде и службу в Кировском театре до 1974 года один из великих «невозвращенцев» считает слишком кратким, чтобы по нему ностальгировать. Он не дает интервью российским СМИ. Не приезжает в нынешнюю Россию. Но приезжал в Латвию, где даже несколько лет назад попросил (и получил в 2017 году) гражданство. Премьер, а затем руководитель Американского театра балета в Нью-Йорке, киноактер, номинированный на «Оскар» и актер театра, фотограф, чьи выставки проходили в музеях мира, включая Музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, и коллекционер живописи, друг Владимира Высоцкого и Иосифа Бродского, сооснователь известного заведения «Русский самовар», — он и сейчас ведет активную творческую и общественную жизнь.



Но большинство все-таки помнит того, кого ласково именовали «Мишей», по выступлениям в балете. Какими разными, но каждый раз — яркими были его появления на публике и на экране — в подборке «Фонтанки».

1. Удивительно, но интернет сохранил даже выпускной спектакль Барышникова. В фильме о Ленинградском хореографическом училище показана постановка 1967 года на сцене Кировского (Мариинского) театра. Па-де-де из балета Минкуса «Дон Кихот» танцовщик исполняет с Элеонорой Куватовой.



2. Не самое известное, но интересное появление Михаила Барышникова — в фильме-концерте студии «Ленфильм» «Город и песня» 1968 года, где появляются многие звезды Ленинграда — от Эдуарда Хиля до Алисы Фрейндлих. Выступления артистов вписаны в городские пейзажи. Вот и Михаил Барышников с партнершей Еленой Евтеевой играют «ожившие скульптуры», начало чьей романтической любви воплотилось в балете.



3. Одно из самых ярких выступлений Барышникова — в балете «Баядерка», вариации откуда он исполнял, например, на заключительном концерте Первого международного конкурса артистов балета в 1969 году в Москве, где получил золотую медаль. Председателем жюри была Галина Уланова.



4. Малоизвестная драматическая роль в телеспектакле БДТ (тогда — имени Горького) «Фиеста» 1971 года в постановке Сергея Юрского сохранила игру молодого Барышникова. Танцовщик в фильме по роману Хэмингуэя играет матадора Педро Ромеро.



5. Самой заметной на Западе стала, наверное, роль, которую Михаил Барышников исполнил в 1977 году, уже после отъезда из СССР, в картине «Поворотный пункт», где он сыграл танцовщика Юрия Копейкина. Артист был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус». В этой роли Барышников проявил себя и как танцовщик, и как драматический актер. В одном из эпизодов он играет на гитаре и поет песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный».



6. Но куда известнее сочетание фамилий Высоцкого и Барышникова — в связи с фильмом 1985 года «Белые ночи», где артист, что называется, «на разрыв аорты» танцует современный балет на сцене Кировского под песню «Кони привередливые».



7. Жизнь в США открыла дорогу на мировой Олимп и сотрудничество со звездами — результат одного из них можно наблюдать в телешоу 1980 года «Барышников на Бродвее — с Лайзой Миннелли». За эту работу артист был награжден премией «Эмми».



8. Необычным экспериментом Барышникова оказался танец по большей части без музыки — под стук собственного сердца



9. В 2015 году состоялась премьера спектакля «Бродский/Барышников», билеты на который буквально невозможно было купить — они моментально разлетались с каждой партией.



10. Еще одним неожиданным — но крайне элегантным — было появление Барышникова в сериале «Секс в большом городе», где тот в роли художника Александра Петровского ходил на свидания с главной героиней

